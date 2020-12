Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior : rebondit opportunément sur 4,80E Cercle Finance • 23/12/2020 à 10:34









(CercleFinance.com) - Elior rebondit opportunément sur 4,80E (son plancher du 30/11) et va tenter de renouer avec les 5,70E, son zénith du 25/11. La consolidation amorcée sous 5,98E le 13/12 pourrait se prolonger en direction de 4,60E (50% de retracement de l'envolée amorcée depuis 3,20E).

Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris +3.61%