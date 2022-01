Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior : rebond stoppé vers 6,50E, support vers 6E information fournie par Cercle Finance • 07/01/2022 à 12:36









(CercleFinance.com) - Elior voit son rebond stoppé vers 6,50E, ce qui coïncide avec les plus hauts testés vers le 24/25 novembre.

La zone des 6E apparaît comme un bon support, un dernier soutien devrait être trouvé à 5,95E pour pérenniser la tendance haussière.





Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris -4.46%