Elior : réaction à la baisse après le test des 3,57E information fournie par Cercle Finance • 19/12/2022 à 16:30









(CercleFinance.com) - Elior subit une réaction à la baisse après le test des 3,57E, c'est à dire plus qu'un doublement du cours en 2 mois (depuis le 13 octobre au matin).

Les 3,50E constituaient une zone de résistance importante, déjà testée mi-août.

Le titre devrait revenir combler le 'gap' des 3,1340E du 12 décembre avant de retrouver du soutien vers 2,90E, ex-zénith du 11 novembre.





Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris -8.74%