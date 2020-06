Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior : pullback sur 5,55E, risque de rechute sur 4,88E Cercle Finance • 24/06/2020 à 15:43









(CercleFinance.com) - Elior subit un pullback sur 5,55E, l'ex-plancher des 29 mai et 12 juin: en cas de rupture des 5,53E, le titre éviterait difficilement une rechute vers le plancher des 4,88E du 22 mai.

Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris -4.41%