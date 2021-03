Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior : pullback sous 7,7E, déjà 16% de repli Cercle Finance • 18/03/2021 à 14:00









(CercleFinance.com) - Elior poursuit son pullback sous 7,7E (le 9 mars), et affiche déjà 16% de repli, vers 6,55E. Il y a bien un petit support technique vers 6,22E mais il est fragile et il semble plus probable de voir le titre venir reprendre appui sur l'ex-zénith des 5,85E des 12 et 27 janvier dernier.

Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris -5.64%