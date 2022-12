Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior: protocole signé pour l'acquisition de DMS information fournie par Cercle Finance • 20/12/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - Elior Group annonce la signature d'un protocole aux termes duquel il pourrait acquérir l'activité Derichebourg Multiservices (DMS) en échange d'actions nouvelles Elior au profit de Derichebourg, projet approuvé à l'unanimité par les deux conseils d'administration.



Le groupe souligne qu'il deviendrait un leader international dans le secteur de la restauration collective et des multiservices, avec un chiffre d'affaires consolidé pro forma 2021-22 de 5,23 milliards d'euros et environ 134.000 collaborateurs.



L'opération valorise DMS à 450 millions d'euros en valeur d'entreprise, et serait financée par l'émission d'actions nouvelles d'Elior au profit de Derichebourg, qui porterait ainsi sa participation au capital d'Elior à 48,4% à l'issue du projet.



L'opération est soumise à la satisfaction des conditions suspensives habituelles, dont les approbations par les autorités de la concurrence et une assemblée générale extraordinaire d'Elior. Sa réalisation définitive serait prévue au cours des mois d'avril-mai 2023.





Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris +6.03%