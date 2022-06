Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior : préserve le support des 2,44E, possible rebond en W information fournie par Cercle Finance • 15/06/2022 à 16:08









(CercleFinance.com) - Elior préserve in extrémis le support des 2,44E du 13 avril en se redressant de +7% vers 2,52E.

Il y a bien eu une incursion vers 2,32E le 13 juin mais cela s'apparente à un potentiel 'bear trap' (le classique scénario 'cassure/réintégration') qui pourrait se transformer en 'rebond en W', une figure qui serait confirmée par le franchissement des 3,1 puis 3,3E, en direction du 'gap' des 3,87E du 1er mars puis de 'gap' des 4,292E du 23 février.





Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris +7.34%