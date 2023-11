Elior, plus forte hausse du SRD et du SBF 120 à la clôture du vendredi 24 novembre 2023 -

(AOF) - Elior (+5,27% à 2,40 euros)

Elior a terminé en tête du SBF 120 et du marché SRD, les investisseurs saluant le redressement de ses comptes annuels mercredi. "Pas de surprise, bonne surprise", résumait TP Icap Midcap pour qui les résultats et les perspectives 2024 en ligne "tendent à conforter son scenario de redressement du groupe". Fin juillet, le spécialiste de la restauration et des multiservices avait été sanctionné en Bourse après avoir lancé un avertissement sur sa marge d'Ebita.

Points-clés

- Groupe de restauration collective, numéro 1 en France, Espagne et Italie, numéro 5 au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, et créé en 1991 ;

- Chiffre d’affaires de 4,3 Mds€ diversifié à hauteur de 13 % dans les services et 36 % réalisé à hauteur de 36 % auprès des entreprises, de 33 % dans l’enseignement puis de 31 % dans le santé-social ;

- Modèle d’affaires jouant sur 5 leviers : renforcement des activités les plus rentables, autonomie des équipes terrain, systémisation de la fidélisation, optimisation des coûts et gestion du cash ;

- Capital détenu à 48,3 % par Derichebourg et 5,5 % par BDL Capital Management, Daniel Derichebourg étant président-directeur général du conseil de 12 administrateurs ;

- Situation financière tendue après l’acquisition, au printemps 2023, de la branche multiservices de Derichebourg mais en voie de redressement : levier d’endettement ramené à 7,1 au 31 mars 2023, dette nette de 1,245 Md€ face à 394 M€ de liquidité, mais en voie de fort redressement après l’acquisition, au printemps 2023, de la branche multiservices de Dericherbourg, financée en actions Elior.

Enjeux

- Stratégie de croissance :

- axée sur l’intégration de la branche multiservices de Derichebourg, au sein de la division services,

- transformant le profil du groupe, portant à 31 % la part des services dans les revenus,

- visant au moins 30 M€ de synergies récurrentes à fin 2026 ;

- Stratégie d’innovation :

- en interne : plateforme d’innovation Life4 mutualisant les innovations des collaborateurs et Food Academy en Italie et Nutrition LAB de recherche en France,

- pour les clients : lutte contre la dénutrition, déploiement du nutri-score et flexibilité des offres,

- accompagnement et acquisitions de start-up ;

- Stratégie environnementale visant pour 2025 :

- réduction de 12 % des émissions de CO2 par repas (vs 2020),

- réduction de 30 % des gaspillages alimentaires par repas,

- 80 % d’électricité renouvelable ;

- Croissance de l’hôtellerie de santé aux Etats-Unis, avec l’intégration de LeveWell with Traditions ;

- Rapidité de la réorganisation du groupe après l’acquisition de Derichebourg.

Défis

- 2 catalyseurs de croissance à surveiller : solutions de mobilité professionnelle, et taux de rétention des clients (91,3 %) ;

- Impact fort de l’inflation limité par les renégociations de prix supplémentaires et la revue systématique du portefeuille de contrats ;

- Intégration de Derichebourg Multiservices : au moins 30 M€ de synergies par an ;

- Vers un 2nd semestre marqué par une croissance inférieure à celle du début de l’exercice et une hausse persistante des prix de l’alimentaire ;

- Après une hausse de 20 % des revenus et une forte réduction de la perte nette au 3ème trimestre, objectifs 2022-23 révisés en hausse: croissance du chiffre d’affaires de + 10 %, marge d’exploitation d’environ 1 et 2 % et dépenses d’investissement à 1,7 % du chiffre d’affaires.

