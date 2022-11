Elior, plus forte hausse du SBF 120 à la clôture du mardi 8 novembre 2022

(AOF) - Elior (+ 11,55% à 2,704 euros)

Le titre du groupe de restauration collective a affiché sa quatrième séance d'affilée de hausse. Il gagne désormais 12% en dépit d'une chute de plus de 11% mercredi.

Points-clés

- Groupe de restauration collective, numéro 1 en France, Espagne et Italie, numéro 5 au ruyaume-Uni et aux Etats-Unis, diversifié en hôtellerie de santé et créé en 1991 ;

- Chiffre d’affaires de 2,7 Mds€ dont 36 % réalisé auprès des entreprises, 33 % dans l’enseignement et 31 % dans le santé-social ;

- Modèle d’affaires jouant sur 5 leviers de création de valeur : renforcement des activités les plus rentables , autonomie des équipes terrain, systémisation de la fidélisation, optimisation des coûts et gestion du cash ;

- Capital détenu à 24,36 % par Derichebourg, 5,42 % par Emesa et 5,25 % par le Fonds stratégique de participations, Bernard Gault, ex-directeur général, présidant le conseil d’administration de 10 membres depuis début juillet 2022 ;

- Situation financière tendue avec une dette nette de 1,22 Md€ face à 437 M€ de de disponibilités mais « covenant holiday » dont le prochain test sera réalisé sur la base des résultats 2022-23.

Défis

- Plan New Elior 2024 aux objectifs confirmés en juin 2022 : croissance annuelle d’au moins 7 % des revenus sur les 2 prochains exercices, marge opérationnelle autour de 4 % en 2023-2024 et reprise du dividende au titre de l’exercice 2023-2024;

- Stratégie d’innovation : en interne : plateforme d’innovation Life4 mutualisant les innovations des collaborateurs et Food Academy en Italie et Nutrition LAB de recherche en France / pour les clients : lutte contre la dénutrition, déploiement du nutri-score et flexibilité des offres / accompagnement et acquisitions de start-up ;

- Stratégie environnementale visant pour 2025 : réduction de 12 % des émissions de CO2 par repas (vs 2020) / réduction de 30 % des gaspillages alimentaires par repas / 80 % d’électricité renouvelable ;

- Croissance de l’hôtellerie de santé aux Etats-Unis, avec l’intégration de LeveWell with Traditions ;

- Lancement prochain d’une revue stratégique des activités.

Défis

- 3 catalyseurs de croissance à surveiller : taux de pénétration dans les PME (+ 21 % en 2021), solutions de mobilité professionnelle, et taux de rétention des clients (92 % à fin juin 2022) ;

- Impact fort de l’inflation sur les marges opérationnelles et forte sensibilité aux reprises du Covid combattues par le plan de redressement : programme mondial et systématique de renégociations des grilles tarifaires, co-construction avec les clients d’offres plus durables, renforcement du contrôle des coûts opérationnels, réexamen systématique du portefeuille de contrats (sortie de Preferred Meals aux Etats-Unis).

Services aux entreprises

Les géants de la restauration collective revoient leurs tarifs

Au premier semestre (clos fin mars) de son exercice 2021-2022, Elior a bénéficié d'un bond de près de 20% de son activité à 2,2 milliards d'euros. Néanmoins ses pertes se sont creusées, passant de 53 millions un an plus tôt à 266 millions d'euros, en partie du fait d'une dégradation des marges. Ce mouvement est lié à l'inflation des prix des denrées alimentaire et de l'énergie. Pour y remédier, le groupe a mis en place un programme mondial et systématique de renégociation de toutes les grilles tarifaires avec ses clients.

Quant à Sodexo, les progressions de tarifs ont déjà eu lieu. Durant le troisième trimestre, ils ont augmenté de plus de 5% en glissement annuel. Le groupe s'attend à une augmentation supplémentaire des tarifs de 4 à 5% d'ici la fin de l'année. En dépit d'une forte croissance de ses résultats au premier semestre (clos fin février), le groupe s'est montré prudent pour la seconde partie de l'année du fait d'un environnement qui demeure incertain. Les dirigeants estiment que la marge pré-covid sera à nouveau atteinte en 2023.

