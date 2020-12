ELIOR plus forte baisse du SBF 120 à la clôture du jeudi 17 décembre 2020

- Réaction à la pandémie : la montée de l'activité dans le secteur de la santé compensant partiellement le recul de la demande des entreprises et du secteur de l'éducation ;

- Stratégie environnementale « Positive footprint » fondée sur 3 piliers, les choix pour la santé (500 nutritionnistes, nutri-score), des ressources durables (achats locaux, emballages recyclables) et économie circulaire ;

- Stratégie d'innovation axée sur l'analyse des data liés à la consommation des clients finaux, sur la conception de restaurants sans cuisines et sur l'amélioration de la nutrition des personnes âgées ;

- Stratégie « Nouvel Elior 2024 » visant à une hausse annuelle de 2 à 4 % des revenus, une hausse de 10 ) 30 points de base de la marge d'exploitation et d'investissements maintenus à moins de 3% du chiffre d'affaires ;

- Fortes positions dans le capital (20 % pour BIM, holding de Robert Zolade, 9,6 % pour Emesa, 6,55 % pour la Caisse de dépôt du Québec et 5 % pour le Fonds stratégique de participations, le conseil d'administration de 9 membres étant présidé par Gilles Cojean, Philippe Guillemot étant directeur général ;

- Modèle d'affaires « New Elior » fondé sur les partenariats avec des enseignes leader dans leurs secteurs et visant à devenir le numéro 2 mondial en se focalisant sur 6 pays ;

- Chiffre d'affaires de 4,9MdsE, réalisé à près de 50 % en France, le reste aux Etats-Unis (20 %), en Ibérie (15 %) et Italie (12 %) ;

Le spécialiste de la restauration collective a de nouveau été en souffrance aujourd'hui, pour la cinquième fois au cours des six dernières séances. Son repli hebdomadaire est désormais de 5,4%.

