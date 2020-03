Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior : plancher trouvé à 4,07E, tutoie les 5E en 48H Cercle Finance • 20/03/2020 à 10:37









(CercleFinance.com) - Elior semble avoir trouvé un plancher à 4,07E, le rebond s'amorce et le titre tutoie les 5E en 48H: le principal objectif court terme sera le comblement du 'gap' des 6,60E du 13 mars, le suivant semble plus lointain: l'ex-plancher des 10E de la mi-mai 2019... mais vu la 'volat' tout est possible

Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris +19.84%