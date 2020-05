Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior : perte nette au 1er semestre Cercle Finance • 27/05/2020 à 07:57









(CercleFinance.com) - Elior Group publie un résultat net part du groupe de -17 millions d'euros au titre de son premier semestre 2019-20, contre l'équilibre de l'an dernier, et une marge d'Ebita ajusté de 2,1% contre 4,7% au premier semestre 2018-19. Le chiffre d'affaires des activités poursuivies a reculé de 5,2% à 2.459 millions d'euros, reflétant une baisse en organique de 6,2%. Hors certains impacts particuliers dont ceux du coronavirus et des grèves en France, la croissance organique s'est établie à +1,5%. 'La reprise de l'activité économique du secteur dépend des décisions gouvernementales concernant la réouverture des écoles et le retour des salariés dans les sites tertiaires et industriels à la fin du confinement', prévient le groupe de services de restauration.

