Elior : pénalisé par des propos de broker

(CercleFinance.com) - Elior lâche 5% sous le poids de propos de Crédit Suisse qui initie une couverture sur le titre avec une opinion 'sous-performance' et un objectif de cours de 4,20 euros, attendant pour 2022 un profit opérationnel inférieur de 39% au consensus. 'L'action Elior semble intégrer dans son cours un redressement, alors qu'elle semble la plus à risques face à la concurrence des groupes de livraison alimentaire', estime le broker dans une note sur le secteur des services de restauration collective.

Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris -4.97%