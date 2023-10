Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior : nouveau plancher historique à 1,583E information fournie par Cercle Finance • 16/10/2023 à 10:36









(CercleFinance.com) - Elior inscrit un nouveau plancher historique, sous 1,59E, validant la cassure du précédent support long terme des 1,7E du 11 octobre 2022.

Le titre vient se 'poser' sur le support oblique moyen terme mais si cassure, le prochain objectif serait 1,41E... soit -50% depuis le 24/07.





Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris -3.35%