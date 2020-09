Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior : nouveau DG des marchés enseignement et santé France Cercle Finance • 14/09/2020 à 10:30









(CercleFinance.com) - Elior Group annonce la nomination de Damien Pénin au poste de directeur général des marchés enseignement et santé d'Elior France. Damien Pénin est rattaché à Jean-Yves Fontaine, directeur général d'Elior France. En septembre 2014, Damien Pénin a rejoint Elior au sein du marché entreprise en tant que directeur régional Sud-Ouest puis directeur des activités Grand Sud. En avril 2019, il devient directeur des opérations France pour ce marché.

