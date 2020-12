Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior : nomination d'une responsable compliance Cercle Finance • 09/12/2020 à 11:28









(CercleFinance.com) - Elior Group annonce la nomination de Juliette Van Hove au poste de responsable compliance groupe. Sous la direction de Philippe Guillemot, directeur général, elle sera directement rattachée à Thierry Thonnier, directeur juridique. Après avoir été responsable compliance du groupe de presse de l'Université de Cambridge, Juliette Van Hove a intégré le cabinet Ernst & Young à Paris où elle a occupé les fonctions de senior manager au sein du département Forensic & Integrity Services.

Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris -0.69%