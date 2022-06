Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Elior: nomination d'une directrice du digital information fournie par Cercle Finance • 27/06/2022 à 10:14

(CercleFinance.com) - Elior Group annonce la nomination de Joanne Deval au poste de directrice du digital et des systèmes d'information. Rattachée à Bernard Gault, directeur général par intérim, elle rejoint le comité exécutif du groupe de services et de restauration.



Joanne Deval dispose d'une expérience de plus de vingt ans dans les domaines de la transformation numérique, de l'innovation et des systèmes d'information, principalement chez Air Liquide dont elle était CIO depuis 2019.



Au sein d'Elior Group, elle aura pour mission d'assurer le pilotage des activités systèmes d'information du groupe, de définir et mettre en oeuvre sa stratégie informatique et d'assurer la transformation numérique de ses activités.