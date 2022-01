Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior: nomination d'Anne-Laure Desclèves information fournie par Cercle Finance • 12/01/2022 à 11:59









(CercleFinance.com) - Elior Group annonce la nomination d'Anne-Laure Desclèves au poste de directrice de la communication.



Anne-Laure Desclèves est rattachée à Philippe Guillemot, directeur général d'Elior Group et devient membre du comité exécutif du Groupe.



En 2011, elle rejoint PSA Peugeot Citroën (aujourd'hui Stellantis) en qualité de responsable de la communication et porte-parole du site d'Aulnay, avant d'occuper le poste de de responsable relations investisseurs de 2013 à 2015. En juin 2015, elle est nommée directrice de la communication d'Eurotunnel (aujourd'hui Getlink).





