Elior: nomination à la direction des relations investisseurs

(CercleFinance.com) - Le groupe de restauration collective Elior a annoncé vendredi la nomination de Philippe Ronceau, un ancien analyste financier, au poste de directeur des relations investisseurs.



Diplômé de l'Université Paris-Dauphine et de l'ESCP, Philippe Ronceau revendique plus de vingt ans d'expérience sur les marchés de capitaux après des passages, entre autres, chez Morgan Stanley, BNP Paribas, Lehman Brothers ou Credit Suisse.



Il avait intégré en 2013 le cabinet de conseil Richard Davies, basé à Londres, avant de rejoindre Citigate Dewe Rogerson, où il accompagne les sociétés cotées dans l'élaboration et la mise en oeuvre de leurs stratégies de communication financière et de relations investisseurs.



En 2021, il avait été recruté par Havas Paris, où il conseillait Elior sur la communication financière et les relations investisseurs.



Philippe Ronceau, qui prendra ses fonctions le 15 mars, sera rattaché à Esther Gaide, la directrice financière du groupe.





