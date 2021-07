Elior ne se remet toujours pas de la crise

AOF - EN SAVOIR PLUS

Dans ce contexte, Elior reste prudent et ne fournit pas d'objectifs financiers chiffrés. Le groupe se dit toutefois très confiants dans sa capacité à revenir à un niveau de croissance solide et à améliorer, à moyen terme, ses marges d'avant crise.

"Le niveau particulièrement élevé de croissance organique enregistré au cours du troisième trimestre repose sur une base de comparaison annuelle très favorable, a commenté Philippe Guillemot, le directeur général d'Elior. La progression rapide de nouveaux variants intervient alors que nous entrons dans une période estivale traditionnellement creuse dans nos métiers. Face à cette nouvelle vague, les restrictions sanitaires détermineront les conditions de reprise en septembre et à l'automne".

