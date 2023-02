Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior: Moody's abaisse sa perspective à 'négative' information fournie par Cercle Finance • 03/02/2023 à 11:12









(CercleFinance.com) - L'agence de notation Moody's a annoncé hier soir avoir abaissé sa perspective sur la dette d'Elior, qui passe à 'négative', tout en maintenant à 'B2' sa note d'entreprise.



Dans un communiqué, Moody's explique s'attendre à ce que le flux de trésorerie disponible du groupe de restauration et de services, hors opération Derichebourg, demeure négative au cours des 18 mois qui viennent.



L'agence d'évaluation financière note qu'en dépit d'un objectif prévoyant le retour à un Ebitda positif sur l'exercice 2022/2023, la persistance des tensions inflationnistes risque de mettre sous pression la rentabilité de la société, lui laissant peu de marge de manoeuvre en cas de nouvelle détérioration de ses marges bénéficiaires.



Suite à ces commentaires, l'action Elior cédait plus de 0,8% vendredi matin à la Bourse de Paris, contre un repli de l'ordre de 0,2% pour l'indice SBF 120.





