Elior : lourde rechute vers 2E... vigilance

(CercleFinance.com) - Elior tentait d'inverser la vapeur à la hausse depuis le test de 2E le 5/6 septembre, avec 6 séances de hausse consécutives, suivies d'une 7ème potentielle ce 16 septembre en matinée (débordement de la résistance des 2,2E), mais contrariée en fin de journée (clôture à 2,166E).

Le titre subit une lourde rechute vers 2E qui le ramène à la case départ et ce trou d'air pourrait déboucher sur le comblement du 'gap' des 1,973E du 17 octobre 2022... et la possibilité d'un retracement des 1,731E du 12/10/2022 n'est pas à écarter.





Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris -9.97%