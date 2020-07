Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior : lourde rechute sous les 5E Cercle Finance • 27/07/2020 à 10:16









(CercleFinance.com) - Elior subit une lourde rechute sous les 5E et pourrait valider la cassure du plancher majeur des 4,9E des 22 mai et 1er juillet avec le retarcement du plancher historique des 4,12E du 18 mars en ligne de mire

Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris -3.99%