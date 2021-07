Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior : lourde correction sous 6E, vers 5,85E Cercle Finance • 08/07/2021 à 17:34









(CercleFinance.com) - Elior subit une lourde correction sous 6E, vers 5,85E : le support majeur des 6,17E/6,15E (testé et préservé à de multiples reprises les 18 et 24 mars, puis le 20 avril, puis le 29 juin) est enfoncé avec l'ouverture d'un 'gap' d'impulsion baissière sous 6,265E. le premier objectif se situe à 5,24E, ex-'gap' du 12 février et se second (très vraisemblable) vers 5,15E, le plancher du 1er février dernier.

Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris -5.57%