Elior: les derniers conseils des bureaux d'analyses information fournie par Cercle Finance • 08/12/2022 à 15:53

(CercleFinance.com) - Stifel a annoncé mardi avoir relevé sa recommandation sur Elior de 'vendre' à 'conserver', avec un objectif de cours revu à la hausse, de 2,2 à 2,9 euros.



Dans une étude consacrée au secteur des services professionnels, l'intermédiaire justifie sa décision par l'abaissement des prévisions du marché pour l'exercice 2023 et le lancement d'une revue stratégique susceptible d'apaiser les inquiétudes ayant trait au bilan de l'entreprise.



Pour Stifel, le risque de nouvelles déceptions est désormais limité, la possibilité d'un nouvel exercice avec un flux de trésorerie négatif ne constituant plus une mauvaise surprise aux yeux des investisseurs.



'La revue des options stratégiques pourrait entraîner un certain soulagement, en proposant des scénarii alternatifs à celui d'une augmentation de capital tant redouté par les investisseurs au vu des craintes entourant le bilan de la société', conclut l'analyste.



UBS confirme pour sa part son conseil neutre sur le titre avec un objectif de cours de 3,2 E (contre 3 E) et ajuste ses estimations après les résultats de l'exercice 2022.



' Après les résultats de l'exercice 22, nous ajustons nos chiffres pour une légère augmentation du chiffre d'affaires (+1%) et de la marge EBITA ajustée (+10bps) pour l'exercice 2023 ' indique UBS.



Rappelons que pour 2022-23, Elior vise une croissance organique du chiffre d'affaires d'au moins 8% et une marge d'EBITA ajusté entre 1,5 et 2%. Il réaffirme en outre ses ambitions financières à horizon 2024 et des engagements RSE à horizon 2025.



Oddo maintient de son côté sa note de 'sous-performance ' sur le titre Elior, avec un objectif de cours inchangé de 2,8 euros.