Elior: le titre se replie, Berenberg moins optimiste

(CercleFinance.com) - Le titre Elior accuse l'un des plus forts replis du SBF 120 lundi, pénalisé par des propos défavorables des analystes de Berenberg.



Vers 14h30, l'action du restaurateur recule de 1,7% alors que le SBF 120 progresse de 0,5%.



Les équipes de Berenberg ont abaissé ce matin leur objectif de cours sur la valeur, qu'ils ramènent de sept euros à 6,5 euros, suite au point d'activité 'décevant' effectué par le groupe à la fin du mois de janvier.



L'intermédiaire financier rappelle qu'Elior avait alors indiqué suspendre ses objectifs pour l'exercice 2021-2022, une décision qui avait été mal accueillie par le marché.



S'il affiche toujours une recommandation d'achat sur le titre, Berenberg souligne qu'Elior demeure sa valeur la moins préférée au sein du secteur de la restauration collective.





Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris -1.47%