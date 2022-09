Elior: le titre chute, pénalisé par plusieurs éléments information fournie par Cercle Finance • 26/09/2022 à 15:23

(CercleFinance.com) - Le titre chute de près de 24% cet après-midi. Stifel confirme sa recommandation vendre sur le titre Elior et réduit son objectif de cours de 2,80E à 2,20E.



' Nous voyons un risque de baisse significatif par rapport aux attentes du consensus, reflétant la combinaison de l'environnement inflationniste, de la pénurie de main-d'oeuvre, des coûts ponctuels suite à l'arrivée du nouveau PDG et de la hausse des taux d'intérêt ', pointe l'analyste.



Et de prévoir désormais un EBITA pour l'exercice 21/22 de 48 ME (contre un consensus de 37 ME) et un EBITA pour l'exercice 22/23 de 53 ME.



Le bilan d'Elior restera sous pression poursuit Stifel ' car nous prévoyons désormais un FCF négatif pour l'exercice 22/23, le levier financier restant supérieur à la convention '.



Oddo maintient également sa note de sous-performance sur le titre Elior, avec un objectif de cours abaissé de 3 à 2,6 euros.



Le bureau d'analyses joue la prudence, estimant que ' certains éléments de macroéconomie pourraient peser sur l'activité d'Elior à court terme '.



Il pointe notamment des difficultés d'approvisionnement, une inflation très forte sur certaines matières première ou encore des difficultés de recrutement.



Par ailleurs, 'les négociations salariales de branche se sont avérées plus importantes que ce que le groupe anticipait (+5.6% d'augmentation vs +2.7% budgété, à compter d'août 2022', poursuit le broker.



Dans ce contexte, Oddo attend désormais une perte opérationnelle de 42 ME pour 2022 (contre -38 ME).



' Nous abaissons de 8% notre EBIT 2023e à 93 ME (vs 101 ME précédemment). Au total, sur la période 2022/2024e, nos séquences d'EBIT et de BPA sont ajustées en baisse respectivement de 7.5% et 17.5% en moyenne ', conclut l'analyste.