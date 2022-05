Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior: le directeur juridique rejoint le comité exécutif information fournie par Cercle Finance • 17/05/2022 à 16:21









(CercleFinance.com) - Elior Group annonce la nomination de son directeur juridique Thierry Thonnier en tant que membre du comité exécutif du Groupe.



Thierry Thonnier a rejoint le groupe Elior au moment de sa création en 1992.

Il a occupé plusieurs fonctions au sein de la direction juridique du groupe

avant d'en prendre la Direction.



En tant que nouveau membre du comité exécutif du Groupe, il participera activement à ses travaux et prises de décision opérationnelles et stratégiques.





