Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior: le directeur général devient PDG information fournie par Cercle Finance • 04/07/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - Elior Group annonce une série de changements au sein de son conseil d'administration, dont la nomination de Bernard Gault comme PDG : il assurera ainsi la continuité du plan de redressement des marges initié depuis sa nomination à la direction générale le 1er mars.



Cette réunion des fonctions de président du conseil et de directeur général doit aussi permettre de mener à bien une phase d'étude approfondie des options stratégiques possibles pour le groupe de restauration et de services.



Par ailleurs, à la suite de la prise de participation de Derichebourg au capital, Daniel Derichebourg et Françoise Mahiou sont cooptées en tant qu'administrateurs pour le représenter, en remplacement de Robert Zolade et Sophie Javary.





Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris 0.00%