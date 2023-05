Elior : l'appétit des investisseurs mis à mal par des prévisions de marge revues à la baisse

(AOF) - Lanterne rouge du SBF 120, Elior dégringole de 23,76% à 2,94 euros et affiche désormais une baisse depuis le début de l'année. Le groupe de restauration collective, qui restait sur huit séances consécutives dans le vert, est lourdement sanctionné après la publication de ses comptes du premier semestre 2022-2023, revoyant à la baisse sa marge d'Ebitda ajusté vers le bas de la fourchette initiale, entre 1,5% et 2%. La direction a toutefois revu à la hausse sa prévision de croissance organique sur l'exercice 2022-2023, à environ 10% contre une prévision d'au moins 8% précédemment.

Elior a prévenu que la baisse de la pression inflationniste sur les denrées alimentaires devrait survenir un peu plus tard qu'initialement anticipée. Le groupe souligne également que les collectivités locales en France sont peu enclines à accepter des hausses de prix au-delà des clauses d'indexation.

Compte tenu de la nature transformante de l'acquisition de Derichebourg Multiservices, Elior communiquera, le moment venu, de nouvelles ambitions à moyen terme.

Sur la première partie de l'exercice, Elior a publié une perte nette part du groupe de 23 millions d'euros, contre une perte de 266 millions un an auparavant.

Les charges opérationnelles nettes non courantes s'élèvent à -17 millions d'euros, contre -181 millions un an plus tôt. Elles comprennent essentiellement les coûts de transaction relatifs à l'acquisition de Derichebourg Multiservices et des coûts de restructuration aux Etats-Unis.

L'EBITA ajusté consolidé des activités poursuivies du groupe pour le premier semestre de l'exercice est de 41millions d'euros, comparé à une perte de -16 millions d'euros sur la même période l'an passé.

Le taux de marge d'EBITA ajusté ressort à 1,7%, contre -0,7 % pour le premier semestre de l'exercice précédent, soit une progression de 240 points de base.

Le chiffre d'affaires s'est établi à 2,48 milliards d'euros, en croissance organique de 14,1%.

Le free cash-flow ressort à - 15 millions d'euros au premier semestre 2022-2023, en forte amélioration par rapport à - 96 millions d'euros l'an dernier.

Derichebourg Multiservices est consolidé par intégration globale à compter du 18 avril 2023 et son intégration au sein d'Elior Group est bien amorcée.

"Les perspectives pour l'année ont été mises à jour, avec sans surprise un objectif de croissance organique plus élevé mais aussi une prévision de marge plus faible, ce qui devrait finalement entraîner des révisions à la baisse des estimations", anticipe Stifel.

"Concernant l'acquisition de Derichebourg Multiservices, Elior confirme son objectif de dégager au moins 30 millions d'euros de synergies annuelles d'EBITDA récurrentes d'ici 2026, certaines synergies de coûts étant attendues dès la fin de l'exercice en cours. Derichebourg Multiservices est consolidé par intégration globale à partir d'avril 2023", conclut UBS.

Points-clés

- Groupe de restauration collective, numéro 1 en France, Espagne et Italie, numéro 5 au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, et créé en 1991 ;

- Chiffre d’affaires de 4,3 Mds€ diversifié à hauteur de 13 % dans les services et 36 % réalisé à hauteur de 36 % auprès des entreprises, de 33 % dans l’enseignement puis de 31 % dans le santé-social ;

- Modèle d’affaires jouant sur 5 leviers : renforcement des activités les plus rentables, autonomie des équipes terrain, systémisation de la fidélisation, optimisation des coûts et gestion du cash ;

- A partir d’avril-mai 2023, capital détenu à 48,4 % par Derichebourg, 5,42 % par Emesa et 5,25 % par le Fonds stratégique de participations, Daniel Derichebourg prenant la direction générale et la présidence du conseil d’administration de 12 membres;

- Situation financière tendue avec un levier d’endettement de 8,3 au 30 septembre 2022, clôture de l’exercice, mais en voie de fort redressement après l’acquisition, au printemps 2023, de la branche multiservices de Dericherbourg, financée en actions Elior.

Défis

- Stratégie de croissance :

- axée sur l’intégration de la branche multiservices de Derichebourg, au sein de la division services,

- transformant le profil du groupe, portant à 31 % la part des services dans les revenus,

- visant au moins 30 M€ de synergies récurrentes à fin 2026 ;

- Stratégie d’innovation :

- en interne : plateforme d’innovation Life4 mutualisant les innovations des collaborateurs et Food Academy en Italie et Nutrition LAB de recherche en France,

- pour les clients : lutte contre la dénutrition, déploiement du nutri-score et flexibilité des offres,

- accompagnement et acquisitions de start-up ;

- Stratégie environnementale visant pour 2025 :

- réduction de 12 % des émissions de CO2 par repas (vs 2020),

- réduction de 30 % des gaspillages alimentaires par repas,

- 80 % d’électricité renouvelable ;

- Croissance de l’hôtellerie de santé aux Etats-Unis, avec l’intégration de LiveWell with Traditions.

- 3 catalyseurs de croissance à surveiller : taux de pénétration dans les PME (+ 21 % en 2021), solutions de mobilité professionnelle, et taux de rétention des clients (93,2 %) ;

- Impact fort de l’inflation sur les marges opérationnelles et forte sensibilité aux reprises du Covid combattues par le plan de redressement :

- programme mondial et systématique de renégociations des grilles tarifaires,

- co-construction avec les clients d’offres plus durables,

- renforcement du contrôle des coûts opérationnels,

- revue systématique du portefeuille de contrats (sortie de Preferred Meals aux Etats-Unis) ;

- Risque persistant d’augmentation de capital, malgré l’abaissement du levier d’endettement attendu du rachat, financé par actions, des activités de service de Derichebourg ;

- Objectif 2022-23 : croissance du chiffre d’affaires de + 8 %, marge d’exploitation entre 1,5 et 2 % et dépenses d’investissement entre 1,5 et 1,7 % du chiffre d’affaires.