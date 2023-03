Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior Group: émission d'actions nouvelles information fournie par Cercle Finance • 21/03/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - Elior Group annonce avoir procédé à l'émission de 269.278 actions nouvelles (représentant 0,16% de son capital social) au terme de la période d'acquisition des plans d'attribution gratuite d'actions Elior Group 2020.



Cette émission, au profit des bénéficiaires remplissant la condition de présence prévue par les plans, porte ainsi le nombre d'actions composant le capital social du groupe de restauration et de services de 172.444.229 à 172.713.507 actions.





Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris +0.56%