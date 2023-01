Elior Group: Crédit Agricole franchit les 5% du capital information fournie par Cercle Finance • 06/01/2023 à 17:27

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en hausse, le 2 janvier 2023, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Elior Group et détenir indirectement, par l'intermédiaire des sociétés Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et CACEIS Bank Luxembourg qu'elle contrôle, 6,21% du capital et des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte de la conclusion d'accords et d'instruments Elior Group, au résultat de laquelle l'exemption de trading ne s'applique plus pour le déclarant.