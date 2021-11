Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior : gros trou d'air sous 6,30E, 'gap' sous 6,06E information fournie par Cercle Finance • 26/11/2021 à 12:59









(CercleFinance.com) - Elior matérialise un gros trou d'air sous 6,30E, avec à la clé l'ouverture d'un 'gap' sous 6,06E, et qui se solde par un retour express au contact des 5,6E, le support de clôture intraday ou de clôture des 4et 17 août puis du 9 septembre. En cas de rupture, gros risque de re-test des 5,38E, et surtout de 4,8E

Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris -10.79%