Elior : grimpe au contact des 6E, les 6,20E en vue ?

(CercleFinance.com) - Elior grimpe au contact des 6E et clôture à 5.98E, c'est la conséquence mécanique de la sortie par le haut du corridor 4,80/5,50E qui valide un objectif de 6,20E. Une fois l'objectif atteint, un retracement de 50% de la hausse du 30/10 au 23/11 induit un possible retour sur 4,40E... mais le plancher des 4,80E a déjà tenu bon.

Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris +3.10%