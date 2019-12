Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior Gp : 'bear trap' bondit de +11% vers 12,45E Cercle Finance • 04/12/2019 à 13:43









(CercleFinance.com) - Les résultats d'Elior Gp (résultat net) ont agréablement surpris et s'avèrent largement supérieurs aux estimations les plus optimistes : le titre qui ouvre un 'gap' au-dessus des 11,45E bondit de +11% vers 12,45E (+1,7E en ligne droite en quelques heures de cotations). Le titre avait pourtant validé la veille un gros et franc signal baissier avec la cassure des 11,40E... mais le titre avait testé dans la foulée le plancher des 11E du 19 juillet et 15 août. Elior s'apprête déjà à tester la résistance des 12,8E des 17 et 18 septembre.

Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris +8.23%