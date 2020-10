Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior : 'gap' sous 3,85E, rechute sous 3,60E Cercle Finance • 02/10/2020 à 13:42









(CercleFinance.com) - Elior ouvre un 'gap' de rupture sous 3,85E et rechute sous 3,60E. Depuis la cassure du plancher des 4,12E de la mi-mars, le pronostic est passé très baissier, avec les 3E en ligne de mire (62% de baisse depuis le zénith des 7,8E du 8 juin

Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris -8.27%