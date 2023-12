Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Elior : franchit la résistance des 2,83E via un 'gap' information fournie par Cercle Finance • 28/12/2023 à 09:52









(CercleFinance.com) - Elior franchit la résistance des 2,836E du 14/12 et du 24 juillet via un 'gap', s'ouvrant ainsi la route des 3,01E, ex-support du 30 janvier et 24 avril dernier





Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris +1.98%