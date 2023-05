Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior: forte réduction de la perte nette au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 17/05/2023 à 08:15









(CercleFinance.com) - Elior Group publie au titre de son premier semestre 2022-23 une perte nette part du groupe de 23 millions d'euros, contre une perte de 266 millions un an auparavant, mais une marge d'EBITA ajusté de 1,7%, en progression de 240 points de base.



Le chiffre d'affaires du groupe de restauration et de services s'est établi à 2,48 milliards d'euros, en croissance organique de 14,1%, le développement ayant contribué à le faire croître de +10,3% contre +9,9% au premier semestre 2021-22.



Attendant une croissance organique plus faible au second semestre qu'au premier, Elior anticipe désormais pour l'exercice en cours, une croissance organique du CA d'environ 10% et une marge d'EBITA ajusté vers le bas de sa fourchette initiale de 1,5 à 2%.





Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris -16.75%