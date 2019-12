Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior : forte hausse du résultat net part du Groupe Cercle Finance • 04/12/2019 à 08:32









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires des activités poursuivies du Groupe s'élève à 4 923 millions d'euros pour l'exercice 2018-2019, en hausse de +0,8 % par rapport à l'exercice précédent. L'Ebita ajusté des activités poursuivies du Groupe s'élève à 176 millions d'euros, soit une marge stabilisée à 3,6 % du chiffre d'affaires. Le résultat opérationnel courant des activités poursuivies, incluant la quote-part de résultat des entreprises associées, s'élève à 160 millions d'euros, contre 127 millions d'euros par rapport à l'exercice 2017-2018. Le résultat net part du Groupe ressort à 271 millions d'euros contre 34 millions d'euros en 2017-2018. Le free cash flow opérationnel s'élève à 251 millions d'euros. Il est en hausse de 162 millions d'euros par rapport à l'exercice 2017-2018. Le Groupe anticipe pour l'exercice 2019-2020 une croissance organique de 2%, une hausse du taux de marge d'Ebita d'au moins 10 points de base par rapport à l'exercice 2018-2019 et des dépenses d'investissement inférieures à 3 % du chiffre d'affaires.

Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris +9.12%