Elior : expérimentation du Nutri-Score

(CercleFinance.com) - Elior annonce le lancement de l'expérimentation du Nutri-Score, une première en restauration collective, pour 'offrir la possibilité à chacun de choisir son repas en fonction de la qualité nutritionnelle des aliments et du mode de préparation'. Conçu en 2016 sous l'égide de Santé Publique France et déjà déployé sur près de 200 marques, notamment en supermarchés, le Nutri-Score aide à choisir les aliments dotés de la meilleure qualité nutritionnelle 'grâce à une information simple, lisible et compréhensible'. D'abord expérimenté au cours des prochains mois dans deux sites parisiens, le Nutri-Score sera ensuite déployé progressivement dans le plus grand nombre de cuisines et restaurants d'entreprise opérés par le groupe en France.

