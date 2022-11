Elior envisage un rapprochement avec son principal actionnaire Derichebourg

(AOF) - Elior (+3,57% à 2,67 euros) affiche la plus forte hausse de l’indice SBF 120 alors qu’il discuterait un rapprochement avec son principal actionnaire Derichebourg afin de renforcer son bilan, affirme Bloomberg. Derichebourg détient un peu plus de 24% du capital du groupe de restauration collective. L'endettement financier net d'Elior s'élève à 1,217 milliard d'euros au 30 septembre 2022, contre 1,108 milliard d'euros au 30 septembre 2021 et " quasi-inchangé au second semestre ".

" La revue des options stratégiques annoncée le 4 juillet dernier devrait aboutir dans les prochaines semaines " a déclaré hier le PDG d'Elior, Bernard Gault. Dans le contexte de l'arrivée de Derichebourg au capital du groupe, Elior a jugé début juillet qu'il était dans l'intérêt de la société de " passer en revue les options stratégiques possibles de manière approfondie et d'examiner les meilleures options créatrices de valeur pour ses actionnaires ".