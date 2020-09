Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior : en net repli vers 4,40E, vers un re-test des 4,07E ? Cercle Finance • 15/09/2020 à 11:06









(CercleFinance.com) - Elior, en net repli vers 4,40E, confirme la cassure du plancher des 4,55E du 4 août au fixing d'ouverture), ce qui expose le titre au risque de retracement du plancher historique -et absolu- des 4,07E du 19 mars

Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris -1.85%