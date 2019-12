Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior : en hausse, un broker en soutien Cercle Finance • 05/12/2019 à 12:29









(CercleFinance.com) - Le titre Elior avance ce matin de +2%, boosté notamment par l'analyste Oddo BHF qui annonce revoir à la hausse son objectif de cours sur celui-ci, passant de 13,50 à 14 euros. L'analyste, à l'achat sur le titre, salue notamment 'de premières améliorations rassurantes à fin 2019', note 'encore des leviers d'amélioration importants en 2020 et au-delà', et apprécie 'un potentiel significatif pour du retour aux actionnaires'. 'Notre recommandation Achat repose sur un point bas touché en 2019 avant un rebond opérationnel en 2020 ; un potentiel retour aux actionnaires significatif (déjà débuté) ; et l'aspect spéculatif renforcé par la simplification de l'activité et le profil désendetté, avec la présence de Groupe Bertrand (5%) au capital', résume Oddo BHF.

Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris +1.47%