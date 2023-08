Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior: en berne avec une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 03/08/2023 à 13:57









(CercleFinance.com) - Elior lâche 6% et fait figure de lanterne rouge du SBF120, pénalisé par une dégradation de recommandation chez Stifel de 'conserver' à 'vente', avec un objectif de cours abaissé drastiquement de 3,3 à 1,9 euro, sur le titre du groupe de restauration et de services.



Rappelant qu'Elior 'a abaissé sa prévision de marge pour la deuxième fois cette année', le broker a réduit ses estimations d'EBITA et 'ne voit pas de retour à une génération de FCF positive avant 2025 reflétant une combinaison d'inflation et de faiblesses structurelles'.





Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris -5.94%