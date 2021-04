Elior : Emesa Corporacion Empresarial passe sous les 5%

(CercleFinance.com) - L'Autorité des marchés financiers a été destinataire des déclarations de franchissements de seuils, intervenus le 19 avril 2021 pour la société Elior.

La société de droit espagnol Emesa Corporacion Empresarial a déclaré avoir franchi individuellement en baisse les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Elior Group et détenir individuellement 4 001 000 actions Elior Group représentant autant de droits de vote, soit 2,30% du capital et des droits de vote de cette société et la société de droit espagnol Emesa Private Equity a déclaré avoir franchi individuellement en hausse les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Elior Group et détenir individuellement 9 338 518 actions Elior Group représentant autant de droits de vote, soit 5,36% du capital et des droits de vote de cette société.

Ces franchissements de seuils résultent de la cession hors marché de 9 338 518 actions Elior Group par la société Emesa Corporacion Empresarial S.L. au profit de sa filiale Emesa Private Equity.