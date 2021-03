Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior : devra dépasser le palier des 6,6 E Cercle Finance • 26/03/2021 à 14:35









(CercleFinance.com) - Elior pourrait refermer le 'gap' des 7,115E du 25 février et va tenter de retracer son récent zénith des 7,37E du 24 février. Le titre devra avant dépasser le palier des 6,6E. En dessous le titre pourrait re-tester l'ancienne résistance des 6E.

Valeurs associées ELIOR Euronext Paris 0.00%