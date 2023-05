Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior : dévisse de -20% vers 3,08E information fournie par Cercle Finance • 17/05/2023 à 09:47









(CercleFinance.com) - Elior dévisse de -20% vers 3,08E, effaçant tous ses gains depuis le 27 avril.

Le titre qui ricoche sous 3,96E ouvre un 'gap' de rupture sous 3,784E et enfonce brutalement l'ex-résistance oblique moyen terme qui gravite vers 3,55E.

Elior devrait revenir s'appuyer sur le solide support des 3E des 30 janvier, le 24 mars et 24 avril dernier.





Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris -19.45%