La forte baisse du bénéfice annuel d'Elior a été mal accueillie en Bourse vendredi matin. Le groupe de restauration collective s'attend à vendre davantage lors du nouvel exercice, mais les analystes restent prudents sur ses marges.

Ce vendredi matin vers 9h45, l'action Elior Group perd environ 9%. La chute du titre fait suite à la publication annuelle du groupe. Le litige tarifaire avec Trenitalia et le démarrage tardif de plusieurs contrats ont pesé sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre. Le bénéfice net part du groupe est passé de 88 à 5 millions d'euros. Le chiffre d'affaires a atteint 6,13 milliards d'euros, en hausse de 0,9% à périmètre et taux de change constants, tandis que l'EBITA ajusté a reculé de 19% à 163 millions d'euros.

Pour le nouvel exercice, Elior vise une croissance des ventes de 3% à 5% sur la même base et une marge d'EBITA ajusté stable autour de 3,2%, hors effet exceptionnel du contrat italien. Pour juger ces prévisions, les analystes se penchent sur le coût de lancement des contrats et sur les ventes qu'ils peuvent générer dès cette année.

La position des analystes

Julien Thomas, analyste chez TP ICAP Midcap souligne que les résultats et les perspectives sont ressortis globalement conformes à ses attentes. Le flux de trésorerie disponible s'est toutefois limité à 31 millions d'euros, contre les 46 millions attendus. Selon lui, les hausses de prix devraient compenser seulement en partie l'inflation, et les frais de démarrage des contrats pèseront sur la rentabilité. "Nous restons à l'écart du titre compte tenu du contexte d'inflation", écrit l'analyste.

De son côté, Arthur Kuntz, analyste financier chez AlphaValue, estime que les hausses de prix et les contrats déjà signés permettraient une croissance organique de 1,5% à 3,5%, une fois pris en compte l'arrêt du contrat Trenitalia en avril. "Pour aller au-delà, il faudra que des contrats qui ne sont pas encore signés commencent à générer du chiffre d'affaires au cours de l'exercice", écrit-il dans sa note du jour.

TP ICAP Midcap recommande de conserver l'action Elior, avec un objectif de cours de 2,10 euros. AlphaValue recommande de l'acheter et affiche un objectif à six mois de 2,46 euros. Son modèle de valorisation est en cours de révision.