Elior: développe sa présence en Amérique et en Inde

(CercleFinance.com) - Elior Group renforce sa présence en Amérique du Nord et confirme sa stratégie de développement en Inde.



Elior North America annonce l'acquisition de Cater To You Food Service, accroissant son assise sur le marché Enseignement ainsi que sa présence sur la côte Est des Etats-Unis.



Par ailleurs, Elior Group réaffirme sa présence en Inde, recentré sur le marché Entreprises à forte valeur ajoutée, offrant un fort potentiel de développement.



Daniel Derichebourg, président-directeur général d'Elior Group, a déclaré: ' Ces deux axes de développement contribueront ainsi à accélérer le redressement du Groupe, au-delà des mesures déjà bien engagées de restructuration de notre activité de restauration collective en France et de réalisation de synergies liées à l'intégration de Derichebourg Multiservices. '





Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris -3.77%