Elior: Deutsche Bank relève son objectif de cours

(AOF) - Deutsche Bank a maintenu sa recommandation d'Achat sur le titre Elior, tout en relevant son objectif de cours de 7 à 8,5 euros. L'analyste fait remarquer que, depuis le début de l'année, le titre du groupe de restauration collective a surperformé ses concurrents et son marché. "Cela signifie-t-il que les actions ont fait leur temps ? Nous pensons que non", écrit la banque allemande, convaincu du potentiel de croissance du groupe. Deutsche Bank a également revu à la hausse ses prévisions de marge à moyen terme, à 3,5% en 2023, versus 3% anticipés par le consensus.

